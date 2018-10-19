Çıldır'da Muhtarlar Günü Kutlandı

Düzenlenen törene köy ve mahalle muhtarları katıldı.

19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle bir araya gelen Muhtarlar Çıldır Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk Büstüne çelenk koyarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudular.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Çıldır Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Uzunkaya muhtarlara hitap etti. Başkan Uzunkaya konuşmasında“ Muhtarlık müessesesi 1829´dan günümüze 188 yıllık bir tarihe sahiptir. Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü rolü oynayan muhtarlık, Osmanlıdan Cumhuriyete taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir. Muhtarlar, halkın oylarıyla göreve gelen, bulundukları ve görev aldıkları bölgeye en iyi hizmeti getirmek, getirilmesine yardım ve aracılık etmek adına büyük bir görev üstlenmiştir. Muhtarlar gününü anlamlı bir görev haline getiren tüm devlet büyüklerimize teşekkürlerimi sunar, tüm muhtarların muhtarlar gününü kutların” dedi.

Düzenlenen törenin ardından muhtarlar Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Muhtarları makamında kabul eden Kaymakam İmamoğlu “ 19 Muhtarlar günü münasebetiyle hepinizin muhtarlar gününü kutlarım. Hükümetimiz, devletimiz üstlendikleri misyon sebebiyle muhtarlarımıza büyük destek vermektedir. Muhtarlarımız devlet ile halk arasında bir köprüdür. Vatandaşla veya yaşadığınız yerle alakalı her ne konuda olursa olsun bizimle paylaşmalısınız. Sizlere Çıldır Kaymakamlığı olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Koordineli bir şekilde çalışırsak sorunlarımız daha kolay bir şekilde çözülür “dedi.

19.10.2018

(ARV-AT-Y)

FOTOĞRAF: MUHTARLAR GÜNÜ RESİM(KOD:muhtar,muhtar1)