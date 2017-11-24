Çıldır’da Öğretmenler Günü programı

Kutlama programı çerçevesinde Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çıldır Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk konuldu. Çelenk sunma törenine Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğretmenler katıldı. Çelenk sunma töreninin sonrasında Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu mezarı başında anıldı.

Sabah yapılan çelenk sunma töreninin ardından Öğretmenler Günü programına daha sonra Çıldır İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda kutlama programına devam edildi. Kutlama programına Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye başkan vekili Kadir Korkmaz, Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, Tabur komutanı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından , Aşıkşenlik İlkokulu öğretmenlerinin hazırlamış olduğu gösteriler sunuldu ve Aşıkşenlik İlkokulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okundu. Aday öğretmenlerin yemin merasiminin ardından, ödül tören yapılarak program sona erdi.