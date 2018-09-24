Çıldır'da sportif faaliyetlere start verildi

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada “4-8 Ekim 2018 tarihleri arasında Atletizm kros ve Satranç Turnuvası ilkokullar ve ortaokullar arası minik kızlar, minik erkekler, yıldız kızlar ve yıldır erkekler kategorilerinde yapılacaktır. Her yıl geleneksel hale getirmiş olduğumuz sportif faaliyetlerle çocuklarımızın kaynaşmasını, birlik ve bütünlüğün sağlanmasını amaçlıyoruz. Yapılacak olan sportif faaliyetlerde dereceye giren sporcularımıza Çıldır Kaymakamlığımız ve Çıldır Belediye Başkanlığımız ve Ardahan ASFK Başkanlığınca hediyeler verilecektir” dedi.