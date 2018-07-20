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20 Temmuz 2018 10:31

Çıldır’da Taziye Evi, Kuran Kursu ve İmam Evi açılışı yapıldı

Çıldır Yukarı Cambaz köyünde Taziye evi, Kuran Kursu ve İmam Evinin açılışı yapıldı.

Çıldır’da Taziye Evi, Kuran Kursu ve İmam Evi açılışı yapıldı

20 Temmuz 2018 10:31


Açılışa Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, Ardahan İl Müftü yardımcısı, Yukarı Cambaz köylü hayırsever Atilla Pehlivan, Aşıkşenlik Kültür Derneği Başkanı Halil Sayak, Çıldır İlçe Emniyet Amiri, Çıldır İlçe Jandarma Komutanı, Çıldır İlçe Müftü vekili, kurum amirleri, Çıldırlı Halk ozanı Yener Yılmazoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yukarı Cambaz köyünde yaptırılan taziye evi, kuran kursu ve imam evinin açılışı öncesi İl Müftü yardımcısı tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Duanın ardından açılış kurdelesini Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Hayırsever Atilla Pehlivan ve İl Müftü yardımcısı birlikte kestiler.


Kurdele kesilmesinin ardından Çıldır Kaymakamı, Çıldır Belediye Başkanı, Yukarı Cambaz köylü hayırsever Atilla Pehlivan, Yukarı Cambaz köyü muhtarı Özer Karabıyık ve köy imamı birer konuşma yaptılar.


Pehlivan “Burası Benim Köyüm”


Köyde yaptırılan Taziye evi, Kuran Kursu ve İmam Evinin yapılmasında büyük destek sunan Atilla Pehlivan “ köyümüze kazandırılmış olan bu güzel yapıtların yaptırılmasında desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bende


tüm hayırseverler gibi elimden geldiği, gücümün yettiği kadar destek olmaya çalıştım. Burası benim köyüm. Burada yaptırılan her güzel şeye destek sunmak benim boynumun borcu. Bu güzel eserler köyümüze ve köylü vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.


Yapımı tamamlanarak açılışı yapılan yerleri gezen Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu da, taziye evinde oturarak vatandaşlarla sohbet etti. Kaymakam İmamoğlu yapımı tamamlanan Taziye evi, Kuran Kursu ve İmam evinin Yukarı Cambaz köyüne hayırlı olmasını temenni etti.


Açılış programının sonunda Çıldır Kaymakamı ve Çıldır Belediye Başkanı tarafından sunmuş olduğu destekten dolayı hayırsever Atilla Pehlivan ve köydeki çalışmalarından ötürü köy imamı Osman hocaya plaket takdim edildi.




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