Çıldır'da traktör kundaklandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Güvenocak köyünde ot yüklü traktör kundaklanarak, yakıldı.

Güvenocak Köyünden Şahmettin Erdoğan ait traktör ve içi ot dolu römork kundaklanarak kurşunlandı. Olayla ilgili olarak Şahmettin Erdoğan, "Çayırdaki balya otlarımız getirmek üzere giderek römorkumuz yükledik. Yağmur bastırınca römorku çayırda bırakarak eve dönmek zorunda kaldık. Ertesi gün römork getirmek için tekrar gittim. Bu kez de traktörümün lastiği patladı. lastiğin tamiri için köye geri döndüm karanlık olduğu için ertesi gün gidip yapayım dedim. Ertesi gün gittiğimde römorkun yakıldığını gördüm römork ve traktörümde de kurşun izlerini fark ettim. Hemen jandarmayı arayarak yardım istedim. Olay yeri inceleme ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Bunu yapanların bir an önce yakalanmasını temenni ediyorum" dedi.