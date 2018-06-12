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12 Haziran 2018 12:37

Çıldır’da yaz kuran kursları arası futbol turnuvası düzenlenecek

Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yaz kuran kursları arası futbol turnuvası düzenleyecek.

Çıldır’da yaz kuran kursları arası futbol turnuvası düzenlenecek

12 Haziran 2018 12:37


Çıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut, "Çocuk ve gençlerimizin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmesi ve köylerimizdeki çocuk ve gençlerin kaynaşmasına vesile olmak için yaz Kuran kursları arası minikler ve yıldızlar futbol turnuvası düzenleyeceğiz. Amacımız düzenleyeceğimiz turnuva ile başarılı sporcuları tespit ederek Türk sporuna kazandırmaktır. Yaz Kuran kursları arası futbol turnuvası boyunca İlçe Müftülüğümüzle koordineli bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürecek olup, turnuva Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Okulu çok amaçlı mini futbol sahasında grup veya eleme usulü yapılacaktır” dedi.




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