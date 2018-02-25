Yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Garnizon Komutanlığı ve Çıldır Belediye Başkanlığının Çıldır Kaymakamlığı önünde bulunan Atatük anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Programa Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Garnizon Komutanı Köksay Ziya Tunalı, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, memurlar, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Garnizon Komutanı Köksal Ziya Tunalı ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, kutlama programına katılan öğrencilerin, askerlerin, protokolün ve ilçe halkının bayramını kutladılar.Selamlamanın ardından Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu yaptı. Başkan Azizoğlu konuşmasına Çıldırlı Halk aşığı Aşık Şenlik’in “ Ehli islam olan işitsin bilsin, Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana, İsterse uruset neki var gelsin, Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana “sözleri ile başladı. Çıldır’ın tarihteki yerini anlatan ve 93 harbinde vermiş olduğu mücadelede sayısız kahraman çıkardığını anlatan Azizoğlu, böyle bir neslin evlatları olarak bırakmış oldukları mirasa ne pahasına olursa olsun sahip çıkacaklarını ve bizlerden bayrağı devralacak gençlerinde bu bayrağı daha ileriye taşıyacaklarına yürekten inandığını belirtti.

Bu milletin nice devletler yıktığını, çağ açıp çağ kapatan bir millet olduğunu dile getiren Azizoğlu” bu millet vatan için şehadete koşarak gider.Geçmişte olduğu gibi, bugünde bu milletin evlatları ülkenin bekası için Afrin’de büyük bir mücadele veriyor. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Şehadete ulaşan şehitlerimize Allah’tan rahmet, mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimize başarı diliyorum. İlçemizin Kurtuluşunun 97. Kurtululuş yıl dönümünü kutluyor, bayramımıza katılan herkese teşekkür ediyorum “ dedi.

Başkan Azizoğlu’nun konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, yöresel aşıklar türküler söyledi, folklor ekibi sunum yaptı ve atlı yürüyüş gösterisi yapıldı. İlçede yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından, askeri birlikler ve öğrencilerin tören geçişi ile program sona erdi.