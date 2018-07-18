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18 Temmuz 2018 08:59

Çıldırlı Balıkçı Kadınlar Uluslararası İzmit Film Festivali’nde

Ardahan Çıldır ilçesi Akçakale Köyü’nde çekimleri gerçekleştirilen Bulak isimli belgesel Uluslararası İzmit Film Festivali’nde gösterime girecek.

Çıldırlı Balıkçı Kadınlar Uluslararası İzmit Film Festivali’nde

18 Temmuz 2018 08:59


Yönetmenliğini Ardahan Üniversitesi personeli Öğretim Görevlisi Turgay Kural’ın yapmış olduğu belgesel filmde Akçakaleli buz balıkçısı kadınların öyküsü ele alınarak, -30 derecede yaşanan doğa-insan mücadelesi gözler


önüne serilmişti. Çekimleri 11 günde tamamlanan belgesel ‘‘Güçlü Anadolu Kadını’’ teması üzerinden ilerleyerek etkileyici öyküsüyle dikkat çekiyor. Daha önce 10. Uluslararası Belgesel Günleri’nde boy gösteren ve 3 kategori olmak üzere 32 ülkeden toplam 135 filmin yarıştığı Uluslararası İzmit Film Festivali’nde ilk 10 film arasına adını yazdıran Bulak belgeselinin 15-18 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek ödül töreninde sıralaması belli olacak.


Festival hakkında değerlendirmelerde bulunan Öğr. Gör. Kural, Ardahan’ı temsil etmekten dolayı memnun olduğunu ifaderek, kendisine desteklerinden dolayı Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’e, Ardahan İl Özel İdaresi GenelSekreteri Anıl Aksel’e, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’e ve Akçakale halkına teşekkür etti.




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