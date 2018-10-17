Çıldırlı çiftçiden Patates tedbiri

Çıldır'da tarım ve havyacılıkla uğraşan Özbey Kara bu yıl yaklaşık 10 dönümlük arazisine patates ekti. Ülkede bu yıl patates fiyatlarının dönem dönem çok yükseldiğini dile getiren Çıldırlı çiftçi Özbey Kara “Ülkemizde yaşanan dövizdeki yükselişler en çok dar gelirli tüketiciyi vurdu. Bunu fırsat bilen stokçularda tükettiğimiz hemen her ürüne yüzde elliden fazla zam yaptılar. Bundan sadece birkaç ay önce patatesin fiyatı 7 lira olmuştu. Halen dahi bazı temel gıdalarda akıl almaz fiyatlar marketlerin raflarını süslüyor. Şuan itibariyle ülkede döviz kurunda düşüş yaşanırken, her ne hikmetse dövizi bahane edip zam yapanlar, bu sefer ürünlerde indirime gitmiyor. Bizim bölgemizdeki halk, geneli itibariye ya orta gelirli yada dar gelirli. Patatesi 7 liradan, soğanı 8 liradan, domates- salatayı 10 liradan nasıl mutfağına soksunlar. Hal böyle olunca da bizde bu yıl patates ektik. Çok şükür verim de oldukça bereketli. Almış olduğum mahsul hem organik, hem de kışlık patates ihtiyacımı fazlası ile karşılar. Seneye nasip olursa soğan, domates ve salata da ekeceğim. Anladım ki üretmeyince fırsatçılara mecbur oluyoruz.” dedi.