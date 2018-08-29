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29 Ağustos 2018 14:42

Çıldırspor sahada olmak istiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Çıldır merkezde yapılan Sentetik Futbol sahası tamamlandı.

Çıldırspor sahada olmak istiyor

29 Ağustos 2018 14:42


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yaptırılan sentetik futbol sahası futbol tutkunu gençlerin ve çocukların yüzünü güldürdü. Çimleri serilip, tribünü tamamlandıktan sonra kale direkleri dikilip, saha çizgileri çizilen sentetik futbol sahasına koşan gençler ve çocuklar kramponlarını giyip maç yapmaya başladılar.


Geçmişten beri Ardahan’da düzenlenen turnuvalarda her zaman bünyesinden çıkarmış olduğu futbolcularla büyük başarı elde eden Çıldır artık yeni sentetik sahası ile daha profesyonel bir ortamda sporcular yetiştirecek. Geçtiğimiz yıl kurulan Çıldır Belediyespor ile birlikte artık kendi ilçeleri adına top koşturmak isteyen gençler, yetkililerden bu konuda yardım ve öncülük bekliyor. Çıldır’ı ilk önce Bal Ligine, oradan da 3. Lige taşımak istediklerini dile getiren Çıldırlı gençler Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu’ndan destek istiyorlar.




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