Çocuklar Üşümesin

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Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri denetim yaptığı araçlardaki öğrencilere atkı ve bere hediye ettiler.


Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri taşımalı olarak Okullar taşınan öğrencilerin yol ve yolculuk güvenliği için denetimler gerçekleştirdiler. Kış şartlarından dolayı trafik ekipleri öğrencilere atkı ve bere hediye ederek denetimi tamamladılar. Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekip yetkilileri "Taşımalı olarak okullara taşınan öğrencilerimizin güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınması yönünde denetimler gerçekleştiriyoruz. Kış şartlarının iyice bastırmasıyla birlikte araçlarda kış lastiği, Src belgesi, taşınan öğrenci sayıları ve öğrenci içerisinde yolcu alınıp alınmaması yönünde denetimler gerçekleştirerek sürücüleri uyarıyoruz. Koşulları sağlamayan araçlara cezai işlem uyguluyoruz. Bugün ki denetimimiz dede öğrenci kardeşlerimize atkı ve bere hediye ettik" dediler.

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