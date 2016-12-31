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31 Aralık 2016 09:52

Davutoğulları’nın yeni yıl mesajı

Davutoğulları’nın yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 09:52

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ardahan İl Başkanı Hülya Davutoğulları yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Davutoğulları, yeni yıl mesajında Türkiye’nin büyük badireler atlatmakta olduğunu, bu süreçte istisnasız herkese önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. ihanet, acı, kan ve gözyaşı dolu bir yılın geride kaldığını dile getiren Davutoğulları, ’’Bütün düşmanlarımız el birliği etmişcesine saldırıya geçti. Ama aziz milletimiz asla istiklal ve hürriyetinden, Atatürk’ün kurduğu milli devletinden vazgeçmedi. Atlattığımız her badireden ders çıkarmasını bilerek, yeni, parlak, huzurlu, istikrarlı, ülke ve milletin geleceği güven içinde nice yıllara kavuşmayı Cenab-ı Hak’tan diliyoruz.
Bu vesile ile ülke ve milletimizin teminatı, MHP ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin tecrübeli, sabırlı, ileriyi gören, liyakatli kadroları olarak asil Türk milletinin asla ümitsizliğe düşmeden geleceğe bir ve güvenle bakması için çalıştığımızı tekrar ilan ediyor, 2017’nin Ardahan’a, milletimize ve ülkemize sağlık, barış, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum.’’



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