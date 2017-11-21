Devlet üretiyor köylü yapıyor

Ardahan Valiliğine bağlı İl Özel İdare Müdürlüğünün bu yıl faaliyete geçirdiği taş parke üretim tesisi köylere destek vermeye başladı. Köyleri çamurdan kurtarmak için üretime başlanan taş parke birçok köye ulaşmaya başladı. Köylerde taş parke döşemek için usta talep etmeyen köylü sakinleri, “devlet üretsin biz imece usulü köyümüze taş parke döşeriz” diye yetkililere seslendi.

İlk örneği ise Çıldır ilçesine bağlı Gölbelen köyünde başlandı. Köylüler İl Özel idaresinin taş parke ve kum vermesi sonucu köylerinde yeni yaptıkları taziye evi ile okulun bahçesini taş parke yapmaya başladılar. Köylü sakinleri çocuktan yaşlısına kadar el birliği ile bu işe sarılması çevrede de olumlu karşılandı. Gölbelen Köyü Muhtarı Habip Altundaş yaptığı açıklamada, “Allah devletimizden, Valimizden, Kaymakamımızdan, Genel Sekreterimizden razı olsun. Bizlere gönderdikleri taş parke ve kum sayesinde köyümüz ayrı bir güzelliğe kavuşuyor. Bizler taş parke ve kum talep ederken usta talep etmedik çünkü imece usulü ile bu işi yapmayı kararlaştırdık köylülerimizle birlikte. Şuanda görüyorsunuz tüm köy burada Allah herkesten razı olsun. İnşallah köylülerimiz ve devletimizle birlikte daha güzel işler yapacağız köyümüze’’ dedi.