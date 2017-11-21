Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 09:18

Devlet üretiyor köylü yapıyor

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı köylerde vatandaşlar imece usulü yollarına parke taşı döşüyor.

Devlet üretiyor köylü yapıyor

21 Kasım 2017 09:18


Ardahan Valiliğine bağlı İl Özel İdare Müdürlüğünün bu yıl faaliyete geçirdiği taş parke üretim tesisi köylere destek vermeye başladı. Köyleri çamurdan kurtarmak için üretime başlanan taş parke birçok köye ulaşmaya başladı. Köylerde taş parke döşemek için usta talep etmeyen köylü sakinleri, “devlet üretsin biz imece usulü köyümüze taş parke döşeriz” diye yetkililere seslendi.


İlk örneği ise Çıldır ilçesine bağlı Gölbelen köyünde başlandı. Köylüler İl Özel idaresinin taş parke ve kum vermesi sonucu köylerinde yeni yaptıkları taziye evi ile okulun bahçesini taş parke yapmaya başladılar. Köylü sakinleri çocuktan yaşlısına kadar el birliği ile bu işe sarılması çevrede de olumlu karşılandı. Gölbelen Köyü Muhtarı Habip Altundaş yaptığı açıklamada, “Allah devletimizden, Valimizden, Kaymakamımızdan, Genel Sekreterimizden razı olsun. Bizlere gönderdikleri taş parke ve kum sayesinde köyümüz ayrı bir güzelliğe kavuşuyor. Bizler taş parke ve kum talep ederken usta talep etmedik çünkü imece usulü ile bu işi yapmayı kararlaştırdık köylülerimizle birlikte. Şuanda görüyorsunuz tüm köy burada Allah herkesten razı olsun. İnşallah köylülerimiz ve devletimizle birlikte daha güzel işler yapacağız köyümüze’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç