Devrilen dolabın altında ölen 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Ardahan'da, eğitim gördüğü okulun pansiyonunda üzerine elbise dolabı düştüğü için yaşamını yitiren 10 yaşındaki öğrenci Zerin Koç, memleketi Ardahan merkeze Bağlı Samanbeyli köyünde toprağa verildi.

Kentteki Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulunun pansiyonunda arkadaşları ile oynarken üzerine elbise dolabı düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Zerin Koç'un Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı. Minik Zerin'in, Ardahan'a getirilen cenazesi yakınlarınca alınarak, toprağa verilmek üzere cenaze nakil aracı ile Ardahan kent merkezine bağlı Samanbeyli köyüne getirildi. Köydeki baba evinde ailesinden helallik alınması sonrası Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan cenaze namazı kıldırdı ve küçük Zerin'in naaşı köyün mezarlığına defnedildi.

Yastığı ve yorganı tabuta konulup ve bir süre sonra geri alınan Zerin Koç'un annesi Özlem Koç ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Törene, Zerin Koç'un babası Halil Koç ve yakınlarının yanı sıra Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, öğretmen ve öğrenciler ile kurum müdürleri ve vatandaş katıldı.

Olay, Perşembe günü Kazımkarabekir Yatılı Bölge Ortaokulunun yurdunda meydana geldi. Okulun yatılı kısmında kalan 5. sınıf öğrencisi Zerin Koç, arkadaşları ile oyun oynarken üzerine elbise ve kitap koymak için kullanılan dolap düşmüş, yaralanan küçük kız kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin adli soruşturmanın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığınca olayla ilgili ihmalin araştırılması için inceleme ve adli soruşturma başlatılmıştı.

Olayla ilgili idari soruşturma çerçevesinde, ortaokulun müdürü Tahir Koçak açığa alınmıştı.