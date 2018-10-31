İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesinde, kar yağışının ardından başlayan soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars'ta ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülen bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus bekleniyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Iğdır'da 1, Erzurum'da 0, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 3, Kars'ta 4 derece kaydedildi.


Meteoroloji, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi nedeniyle buzlanmaya karşı sürücüleri, don olayına karşı da zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde tarım ile uğraşan yetkilileri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.