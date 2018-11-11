Doğu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesinde geceleri soğuk hava etkili olurken en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta sıfırın altında 7 derece oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta sıfırın altında 7 derece olarak kaydedildi. En düşük hava sıcaklığı Erzurum'da eksi 2, Ağrı'da da eksi 3 derece oldu.