Dolar bozdurana bayram tatlısı bedava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan kampanyalar devam ediyor. Ardahan’da bir pastane sahibi de yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla dolarını bozdurup makbuzunu getirenlere bedava bayram tatlısı kampanyası başlattı.

Pastahane sahibi Deniz Özer, Cumhurbaşkanının çağrısına destek verdiklerini belirterek, "Türkiye’de son günlerde doların yükselmesinden dolayı çok sıkıntımız var. 500 dolarını bozdurup makbuzunu getirene bayram tatlısı hediyemiz olacak. Bayram denilince akla tatlı geliyor ve bu nedenle işi tatlıya bağlamak lazım" dedi.