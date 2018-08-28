Dördüncü kapaklarda yola çıktı

Toplamda 30 kg olan kapaklar tekerlekli sandalye alınması için ilgili kuruma gönderilmek üzere ptt kargo yetkililerine teslim edildi. Kapakları büyük bir titizlikle toplayan Faruk Öztürk " Engelleri kaldırmak adına çıktığımız bu yolda kapaklarımızı dördüncü kez tamamlayarak ilgili kuruma ulaştırılmak üzere ptt kargo yetkililerine teslim ettik. Yaklaşık olarak 1 yıllık süre içerisinde ilçemizin nüfusu da dikkate alındığında önemli bir ölçüde kapak toplamış olduk. Duyarlılıklarından dolayı başta çıldır halkına teşekkür ediyorum. Hem çevreye zarar veren plastiklerin doğamızı bozmasından korumuş oluyorum hemde engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına bir nebze olsun yardımcı olmuş oluyoruz. Kampanyamıza destek veren bütün iyi yürekli insanlara teşekkür ederim" dedi.