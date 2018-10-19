Eczacı Yunus Dündar, CHP'den Ardahan Belediye Başkan adaylığını açıkladı

Ardahan'da Eczacı Yunus Dündar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.

Dündar, parti binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, CHP'nin yerel seçimlerde özellikle Ardahan'da güçlü olduğunu söyleyerek, "Yerelde iktidar olma gücümüzün olmasına rağmen yıllardır biz Ardahan'da yerel iktidarı sağlayamıyoruz. Eğer ben değil de biz olmayı başarabilir isek, mutlaka ve mutlaka yerelde de başarıyı sağlayabileceğiz." dedi.

Ardahan'ın uzun yıllardır sahipsiz kaldığını söyleyen Dündar, "Sorunları hepiniz gibi ben de biliyorum. Yıllardır, Ardahan'da sizlerle birlikte yaşıyoruz. Hepimiz çözüm konusunda bir düşünüyoruz ama bir türlü iktidar olamadığımızdan bu sorunları çözümle sonuçlandıramıyoruz. Belediyecilik sadece yol, su, kanalizasyon, kaldırımdan ibaret değil. Onlar, belediyeciliğin asli görevidir ve olmazsa olmazlarıdır. Biz üç dönemdir AK Parti'li belediyeden bu hizmetleri alamıyoruz. Hepimiz temiz bir şehirde yaşamak istiyoruz, hepimiz çamura basmadan bir yolda yürümek istiyoruz. Önemli olan, sosyal demokrat belediyecilik aracılığıyla bir ili, bir beldeyi, bir yöreyi yönetebilmektir. İnşallah önümüzdeki dönem Ardahan'da bu anlayış hakim olacak ve nasıl bir belediyecilik yapıldığını sosyal demokrat anlayışla biz kanıtlayacağız. Bunun kanıtı da önümüzde var. İki ilçemiz var? Hanak ve Damal ilçemiz, sosyal demokrat anlayışla bir belediyecilik örneği verdiler. Kısa sürede ekonomik kıtlıklara rağmen o ilçelerimizde çok güzel hizmetler yaptılar. Onlara da bir partili olarak teşekkür ediyorum. İllere geldiğimizde ise önümüzde çok güzel örnekler var. İşte İzmir. Eskişehir yıllardır bu anlayış hakim olduğu için de o illerde iktidarımızı sürdürmekteyiz.''

Önemli olanın yol, su, kanalizasyon, kaldırım yapmak değil, bunun yanında sosyal politikalar da üretebilmektir diyen Dündar, ''İnsanlara ucuz konut edindirebilmek, sağlıklı bireylerin yetişmesini sağlamak, çevreye duyarlı olmak ve çevreye zarar verecek yatırımlara da dur diyebilmek, işsiz ve kimsesizlere yardım edebilmek, sosyal dayanışmanın da tesis edilmesini sağlamak. Kültür, sanat ve sportif alanlarda da Ardahan'ımıza hizmet edebilmektir. Kura nehrimiz var arkadaşlar. Çoğu yerde özellikle Kızılırmak'ın geçtiği yerlerde görüyoruz. Eskişehir'de ki Porsuk çayı aynı şekilde. Bizler de bunu aynı şekilde geliştirmemiz projeler yapmamız lazım. Çevresine park ve bahçe gerektiğinde yapılabilirse gondollarla gezi turları yapılabilir." diye konuştu.

CHP Belediyeciliğinde rant ve yolsuzluğun olmayacağını söyleyen Dündar, asıl projelerinin, aday olduktan sonra profesyonel bir şirketle birlikte çalışarak, şehir planlamacısı ve mimarlarla ortak olarak çalışılıp yaptırılacak olan projelerdir dedi.