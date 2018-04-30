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30 Nisan 2018 11:09

Emekli bankacının maket gemi tutkusu

Bankadan emekli olan 62 yaşındaki Ali Süel, elleriyle ağacı işleyip en ince ayrıntısına kadar sevgi ile dokunarak gemi maketi yapıyor.

Emekli bankacının maket gemi tutkusu

30 Nisan 2018 11:09


Eşinin tayini üzerine Ardahan’a yerleşen Süel, boş zamanlarını değerlendirmek için atölyesinde maket gemi yapımına devam ediyor.


Süel, yaptığı açıklamada, daha önce İstanbul’da yaptığı gemi maketlerini Ardahan’da da yapmaya devam edeceğini belirterek; "Bir süre Ardahan’ı gezdik ve dolaştık. Ama boş zaman geçirmek olmuyor. Bende bu işi çok seviyorum. Dolayısıyla İstanbul’da yaptığım maket gemi işini Ardahan’da da yapmaya karar verdim. Şuan evimdeki atölyede boş zamanlarımı bu hobiyi yaparak değerlendirmek istiyorum ve günde yaklaşık 8 saatimi gemi maketlerin yapımına ayırıyorum. Gayet başarılı da gidiyor. Çünkü görenler hayran kalıyor ve beni mutlu ediyor bu sanat" dedi.




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