Ermenistan'da tutuklanan Umut Ali Türkiye'de

Kars'ın Akyaka ilçesinde hayvanları otlatırken geçtiği Ermenistan'da gözaltına alınıp ardından tutuklanan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, serbest kaldıktan sonra bugün Ardahan Posof'daki Türkgözü sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.

Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay-Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi'ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen'in 5 saatlik çabası sonucunda Cebeci Sınır Karakolu'nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali'nin Ermenistan'a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine konuldu.

Umut Ali, Ermeni Ulusal Güvenlik Servisinde yaklaşık 6 saat sorgulandıktan sonra Ermenistan savcılığının serbest bırakılma evrakını imzalaması üzerine tahliye edildi.

Tahliyesinin ardından bugün sabah saatlerinde Ermenistan'dan babasıyla birlikte yola çıkan Umut Ali, Ardahan Posof'ta bulunan Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye'ye girdi. Umut Ali babasıyla birlikte köyüne gitmek üzere sınır kapısından ayrıldı.