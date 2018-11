Eski İl Başkanı Baydar, Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu yaptı

AK Parti eski il Başkanı Yunus Baydar'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Ardahan'dan belediye başkanlığı aday adaylığı için başvurusunu AK Parti Ardahan İl Başkanlığına yaptı.

Başvuru töreninde konuşan AK parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, ''7 yıl gibi uzun bir süre İl Başkanlığımızı yapmış 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Milletvekilliği Adayımız Yunus Baydar bugün Ardahan Belediyesi Aday Adaylığı başvurusu için toplandık.” dedi.

Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan ve 2004 yılından beri girdiği her seçimi kazanan büyük başarıların altına imza atan bir partinin mensubu olmaktan son derece gurur duyduğunu belirten Baydar, ''Bizler her zaman partimizin neferi olduk, olmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 10 seçime girdik ve hepsinden de başarıyla çıkmayı başardık. AK Partinin son 10 yıllık sürecinde her zaman var olduk. Bu bir bayrak yarışıydı ve İl başkanlığı bayrağını sizlere teslim ettik. Benim şahsım olarak hiçbir zaman makam mevki hırsım olmadı. AK Parti İktidarında kentimiz ciddi hizmetler almaya başladı. Tabi bu hizmetlerde geçmiş dönem Milletvekillerimiz, Mevcut Milletvekilimiz Orhan Atalay ve Belediye Başkanımızın büyük katkısı olmuştur. Ben Partim adına bir irade beyanını ortaya koymak için buradayım. Geçmişte olduğu gibi yine partimin bir neferiyim. Ardahan'da 5000'den fazla üyesi olan STK'nın başkanlığını yaparken de toplumun her kesiminden teveccüh gördük. Bu teveccühü de partimize yansıtmaya çalıştık.'' dedi.

TOPÇU, AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Öte yandan Ardahan Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan İş adamı Salih Topçu ise, ''Ötekileştirmeden, hiç bir etnik kimlik noktasında düşünmeden, o şundan şu bundan demeden, hep birlikte, hep beraber yürüyeceğimiz şu mukaddes yolda tatlı bir seçim diliyorum.'' dedi.

AK Parti'ye aday adaylığı başvurusunu yapan Topçu, Kenti modern standartlara kavuşturmak istediğini ve Ardahan için şevkle çalışacağını ifade etti.

Topçu,"Biz Ardahan'ın çağdaş standartlarda şehirciliğe kavuşmasını istiyoruz. Hiç bir başkanımız eksik, fazla yapmış demeyeceğiz. Biz mevcut konumu ile alıp götürmeye talibiz. Geçmişte çalışmış arkadaşların tecrübelerinden de faydalanmak istiyoruz."

Topçu, ''AK Partiye gönül vermiş birisi olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir neferi olarak kendimi addediyorum. Bu anlamda ötekileştirmeden, hiç bir etnik kimlik noktasında düşünmeden, o şundan şu bundan demeden, hep birlikte, hep beraber yürüyeceğimiz şu mukaddes yolda tatlı bir seçim diliyorum tüm arkadaşlarıma. Herkesten de ricam şudur? Öyle yapalım ki kırmayalım, birleştirelim, bütünleştirelim ve Allah'ın izni ile de başarılı bir seçim ortamında Ardahan'ımızı en güzel seviyeye sevgi dili ile hizmet kar noktasında ulaştırmayı talep ediyorum.''