Gala yemeğine Aşıkların atışması damgasını vurdu

Aşıkların atışmasına sahne olan geceye Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, ATSO Başkanı Çetin Demirci, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, gazeteciler, cemiyet başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gala’da konuşan TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, burada yaklaşık 3 gün boyunca basının sorunları ve çözüm önerilerinden, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapmasına ve Basın İlan Kurumu’nun çalışmalarına kadar bir dizi sektörel konuların ele alındığını söyledi.

Kolaylı, toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı;

’’24 Haziran seçimleri ve devamında yaşanan süreçte, medya sektöründe ve ilgili kamu kurumlarında dönüşüm yaşanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte daha önce Başbakanlık bünyesinde görev yapan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmıştır.

Medya sektörünün kamu yapılanmasında yaşanan bu değişim sürecinin yakından takibi ve sürecin meslektaşlarımız, meslek örgütlerimiz ve medya kuruluşları açısından sağlıklı bir zeminde yürüyebilmesi için her türlü katkı ve girişimin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Medya sektöründe bir dizi mesleki sorun çözüm beklemektedir. Bu sorunların ana nedeni, gazetecilik/habercilik sektörünün, kendine özgü bir yasasının olmamasıdır.

Sektörümüz, gazeteciliği ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na ihtiyaç duymaktadır. Yasa, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmalıdır.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nu oluşturan 20 bini aşkın gazetecinin temsilcisi olarak öncelikle ‘Gazetecilik Meslek Yasası’nın çıkarılmasını ve sektörümüzde mesleki düzenlemeye gidilmesini istiyoruz. Bu yasa, siyasetçiler, bürokratlar, hukukçular ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile diğer basın meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturularak ülkemize kazandırılabilir.

Gazetecilik Meslek Yasası, basın özgürlüğünden internet haberciliğine, medya emekçilerinin haklarının korunmasından Basın İlan Kurumu ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarına kadar bir dizi çağdaş yeniliği beraberinde getirecek, sorunlarımızı çok boyutlu bir yaklaşım ve değişimle çözümleyecektir.’’

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ise, ’’Ardahan’ı tarım hayvancılık ve bunun yanısıra turizm alanında da hak ettiği yeterli tanıtımını yapmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu toplantısının Ardahan’da yapılmasını bu kapsamda önemsiyoruz. Ardahan’dan güzel anılarla ayrılacağınıza ve illerinizde şehrimizin tanıtımını yapacağınıza inanıyorum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.’’ dedi.