Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 18:27

Gazeteciler Ardahan’da buluştu

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği’nin organizasyonunda gerçekleştirilen programa Türkiye genelinden 72 Cemiyet Başkanı katılacak.

Gazeteciler Ardahan’da buluştu

26 Temmuz 2018 18:27


Türkiye’nin en büyük mesleki kuruluşlarından biri olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun (TGK) 16. Başkanlar Toplantısı Ardahan’da start aldı. Serhat Ardahan Gazeteciler Derneğinin ev sahipliğinde yapılan etkinliğe 72 ilden 120’ye yakın yerel basın temsilcisi katılıyor.


Etkinlik kapsamında TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı, beraberindeki heyet ile birlikte Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’i tarihi Kongre binasında ziyaret etti.


TGF başkanları ve gazetecileri Ardahan’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilmez, Ardahan’ın tarihi, coğrafyası, kültürü, eğitim ve öğretim durumu ile sosyo ekonomik yapısı hakkında bilgiler verdi.


Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı ise, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’e Başkanlar Konseyini kabullerinden ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.


Konuşmaların ardından cemiyet başkanı ve gazeteciler, kendi memleketlerinden getirdikleri çeşitli hediyeleri Vali Mehmet Emin Bilmez’e takdim etti.


Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı, Ardahan’da ilk defa düzenlenecek olan bu organizasyonla kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ve Ardahan’ın tarihi, turistik ve kültürel özelliklerini tanıtmayı da hedeflediklerini belirterek, organizasyona destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç