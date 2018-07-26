Gazeteciler Ardahan’da buluştu

Türkiye’nin en büyük mesleki kuruluşlarından biri olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun (TGK) 16. Başkanlar Toplantısı Ardahan’da start aldı. Serhat Ardahan Gazeteciler Derneğinin ev sahipliğinde yapılan etkinliğe 72 ilden 120’ye yakın yerel basın temsilcisi katılıyor.

Etkinlik kapsamında TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı, beraberindeki heyet ile birlikte Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’i tarihi Kongre binasında ziyaret etti.

TGF başkanları ve gazetecileri Ardahan’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilmez, Ardahan’ın tarihi, coğrafyası, kültürü, eğitim ve öğretim durumu ile sosyo ekonomik yapısı hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı ise, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez’e Başkanlar Konseyini kabullerinden ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından cemiyet başkanı ve gazeteciler, kendi memleketlerinden getirdikleri çeşitli hediyeleri Vali Mehmet Emin Bilmez’e takdim etti.

Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı, Ardahan’da ilk defa düzenlenecek olan bu organizasyonla kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ve Ardahan’ın tarihi, turistik ve kültürel özelliklerini tanıtmayı da hedeflediklerini belirterek, organizasyona destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.