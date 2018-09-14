Genç çiftçilere arı kovanı desteği

Ardahan'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği “Genç Çiftçi” projesi kapsamında Ardahan'da arıcılık projesi kabul edilen 26 genç çiftçiye 40'ar arılı kovan ve malzeme desteği verildi.

Bakanlığın uyguladığı, “Genç Çiftçi” projesine başvuran ve projesi onaylanan genç çiftçiler, 40 arılı kovana kavuştu. Genç çiftçilere kovanlarının teslim edilmesi dolayısıyla Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende genç çiftçilere temsili çekleri ve kovanları Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından teslim edildi.

Törende konuşan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Arıcılarımız, Ardahan'da arıcılık yapıyoruz ama paketleme imkânımız yok. Bu sebeple il dışına gidiyoruz dediler. Bunun üzerine yaptığımız çalışmalar neticesinde bizim bal paketleme tesisimiz faaliyete geçti. Geçen yıl Türkiye'de coğrafi tescil belgesi alan ikinci balımız, bugün Türkiye'de coğrafi tescil belgesi olan tek bal haline geldi. Bizden önce tescil alan Pervari Balı, balını koruyamadı, özelliklerini muhafaza edemedi ve belgeleri iptal oldu. Onun için bizim üreticilerle baş başa verip, Arıcılar Birliğimiz, Tarım Müdürlüğümüz ve Gen Merkezimizle birlikte el ele verip bu markamızı geliştirmemiz, muhafaza etmemiz lazım. Belgeyi almak kolay ama o belgeyi muhafaza etmek çok zor. Ardahan'da herkes arıcılık yapabilmektedir. Tarım Müdürlüğümüz, Gen Merkezimiz çiftçilerimize her türlü imkanı sunmaya hazırdır” dedi.

Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da, “İlimizde 26 üretici Bakanlığın hibe projesinden yararlanmaktadır. Bunlara 40 arılı kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme ve ısıtma kazanı, sır açma teknesi ve diğer arıcılık malzemelerini bugün teslim ettik” diye konuştu.

Projesi onaylanan ve kovanlarını alan genç çiftçiler ise, projenin faydalı olduğunu, organik çiçek balı üreterek kazanç elde edecekleri için sevinçli olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından genç çiftçilere temsili çekleri ve kovanları Vali Bilmez tarafından teslim edildi.

Vali Bilmez, tören sonunda genç çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.