Göle donuyor, eksi 21 derece

Araçlar sıcak su, fön makinası ve takviye yapılarak çalıştırılabiliyor.

Ardahan´da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 15 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 21´i gördü. Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise takviye yaparak çalıştıramadıkları araçlarını saç kurutma makinası sıcak su dökerek çalıştırabildi.

Soğuk hava nedeniyle aracı çalışmayan Ufuk Işık, "Havada güneş var ama araçlar tamamen donmuş. Ve takviye yapılarak, fön makinası ve sıcak suyla araçlarını ısıtmaya ve çalıştırmaya çalışıyorlar. Hava sıcaklığı gece eksi 20 dereceye kadar düşüyor. Özellikle Göle ilçemiz de hava sıcaklığı daha da düşük. Ardahan tamamen üşüyor, evlere giden sular donuyor ve güneşin üşüdüğü kent Ardahan.’’ şeklinde konuştu. Ve aracımızı çalıştıramadık. İşe de gidemedik. Burası Ardahan, güneşin üşüdüğü yer. Güneş bile çıkmıyor artık" dedi.