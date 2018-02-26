Güvercinlere esnaf sahip çıktı

Kış aylarında, Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Ardahan’da yaşamla mücadele zorlaştı. Kentte etkili olan olumsuz hava koşullarında aç kalan Güvercinlere duyarlı vatandaşlar sabah ve akşamları yem vererek herkese örnek oldu.

Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesi’ndeki esnaf İsmail Çelik, Her gün kuşlara yem verdiklerini söyledi.

Kış şartlarında hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını söyleyen esnaf Özgür Açıkyıldız da yıllardır güvercinleri beslediğini ifade ederek, "Biz Ardahanlı esnaflar olarak bu soğuk kış aylarında Güvercinlerin bakımlarını üstlendik. Doğanın tamamen beyaza büründüğü bu kentte kuşların yiyecek bulması çok zor. Biz burada 4-5 esnaf olarak belli miktarlarda günlük olarak güvercinlerin yiyecek ihtiyacını karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

Yüzlerce güvercinin sabah saatlerinde kendilerine yem atan esnafı, binaların çatılarına konarak beklediği de gözleniyor.