Haziran ayı KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı

Vali Yardımcısı, ilçe Kaymakamları, İl Özel İdare Genel Sekreteri, İl Genel Meclis Başkanı ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, merkez ve ilçelere bağlı köylerde, KÖYDES uygulamaları kapsamında yatırım programına alınan bir ve ikinci kat asfalt, şebeke suyu, su deposu, kilit parke ve bakım-onarım çalışmaları gibi çeşitli projeler değerlendirildi.

Vali Bilmez, Ardahan’ın dört bir yanına her türlü hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade ederek, devletimizin her daim vatandaşın yanında olduğunu ve vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çalışmaların kesintisiz devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.