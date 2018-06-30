Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 12:11

Haziran ayı KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı

Köydes Projeleri 2018 yılı Haziran Ayı Değerlendirme Toplantısı Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, başkanlığında gerçekleştirildi.

Haziran ayı KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı

30 Haziran 2018 12:11


Vali Yardımcısı, ilçe Kaymakamları, İl Özel İdare Genel Sekreteri, İl Genel Meclis Başkanı ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, merkez ve ilçelere bağlı köylerde, KÖYDES uygulamaları kapsamında yatırım programına alınan bir ve ikinci kat asfalt, şebeke suyu, su deposu, kilit parke ve bakım-onarım çalışmaları gibi çeşitli projeler değerlendirildi.


Vali Bilmez, Ardahan’ın dört bir yanına her türlü hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade ederek, devletimizin her daim vatandaşın yanında olduğunu ve vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çalışmaların kesintisiz devam edilmesi gerektiğini ifade etti.


Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç