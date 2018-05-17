Işıklarla Kudüs yazısı yazarak İsrail’i protesto ettiler

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) kampüsünde bulunan Niyazi Mısri Kız Öğrenci Yurdu önünde toplanan kız öğrenciler, cep telefonlarının ışıkları ile "Kudüs" yazısını oluşturdu.

Yurt Müdürü Işıl Güllüdağ, yaptığı açıklamada, ’’Bu akşam Ardahan Niyazi Mısri kız öğrencileri, personeli, güvenlik görevlisi ile beraber Kudüs’e yapılan o çirkin saldırıyı kınıyoruz. Bütün Kudüs’teki Müslüman kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Türk milleti olarak onların yanındayız. Kalbimizle, dualarımızla onları gönülden anıyoruz, seviyoruz ve destekliyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Öğrenciler okudukları İstiklal Marşı’ndan ardından yurtlarına çekildi.