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Kaçak göçmenleri Ankara diye Ardahan'a bıraktılar

İran’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçen 64 göçmen, insan kaçakçıları tarafından paraları alınarak Ankara denilip Ardahan’a bırakıldı.

İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 64 göçmen, insan kaçakçıları tarafından paraları alınarak Ankara denilip Ardahan'a bırakıldı.


İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 64 kaçak göçmenin paralarını insan kaçakçıları göçmenleri Ankara denilerek Ardahan'a bıraktı. Kaçakçılar kayıplara karışırken, Ardahan Artvin karayolunun Değirmenli köyü mevkisine bırakılan kaçak göçmenler jandarma tarafından yakalandı. Ardahan Valiliği önünde bulunan bahçede bekletilen düzensiz göçmenlerin işlemleri Ardahan Göç İdaresi Müdürlüğünce devam ediyor.


Kaçakçıların Ankara ve İstanbul'a götüreceğiz diyerek yolda bıraktıklarını söyleyen Afgan Uyruklu Emrullah Kerimi, İç savaştan kaçtıklarını belirterek, "Araba gelecek ve sizi alacak dedi. Jandarma yakaladı ve bizi 3 gündür misafir ettiler. İşlemlerimiz hala sürüyor” dedi.

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