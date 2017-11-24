Kardeş okuldan ARÜ’ye ziyaret

Misafir öğrenciler Üniversite akademisyeni Arş. Gör. Ali Akyar koordinatörlüğünde, Merkez Kütüphanesi, Merkez Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Yenisey Konukevi’ni ziyaret ettiler. Üniversiteye gezen öğrenciler Üniversite akademisyenlerinden bilgi alarak Üniversiteyi yakından tanıma imkânı buldular.

Program, 23 Şubat İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni Emel Öner ve öğrencilerinin Yenisey Konukevi’nde Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan’a çiçek takdimiyle sona erdi. Ziyaretten dolayı memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Aydoğan öğrencilere hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.