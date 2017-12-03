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03 Aralık 2017 12:59

Kardeş Okuldan Çıldırlı öğrencilere giyecek hediyesi

Çıldır İmam Hatip Lisesi öğrencilerine kardeş okuldan hediyeler geldi.

Kardeş Okuldan Çıldırlı öğrencilere giyecek hediyesi

03 Aralık 2017 12:59


Trabzon Proje İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden, kardeş okul Çıldır İmam Hatip Lisesi öğrencilerine giyim üzerine geldi. Kardeş okul Trabzon İmam Proje Hatip Lisesi öğrencileri tarafından gönderilen hediyeler, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Trabzon Proje İmam Hatip Lisesi Müdürü Yaşar Şanlı, Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Kara ve Trabzon Proje İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı Cihan Aksoy tarafından Çıldır İmam Hatip Lisesi öğrencilerine dağıtıldı.


Kardeş okul tarafından gönderilen hediyeleri alan öğrenciler çok mutlu olduklarını dile getirerek, kardeş okul Trabzon Proje İmam Hatip Lisesi öğrencilerine teşekkür ettiler.


Dağıtılan hediyelerin ardından Çıldır’a gelen Trabzon Proje İmam Hatip Lisesi müdürü Yaşar Şanlı ve Müdür yardımcısı Cihan Aksoy ile Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Kara Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.




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