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Katı atık düzenli depolama projesinde sona gelindi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, katı atık düzenli depolama projesinde sona gelindiğini belirtti.


Şehir merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan vahşi atık alanında toplanan çöplerin çevreye ve tarım arazilerine vermekte olduğu zararların önüne geçilebilmesi için belediye tarafından yaklaşık 10 milyon TL bütçe ile hazırlanan Ayrıştımalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin yıl sonuna kadar hizmete gireceğini açıkladı.


Başkan Köksoy, “2018 yılı sonunda tamamlanacak olan proje, 98 bin metrekare alanda planlanmış olup çevre kirliliğinin önüne geçilecek geri dönüşüm sağlanacak ve tarım arazileri korunmuş olacaktır” diye konuştu.

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