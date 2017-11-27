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27 Kasım 2017 16:58

Kaymakam İmamoğlu, Çıldır Gölünde inceleme yaptı

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu Çıldır Gölünde incelemelerde bulundu.

Kaymakam İmamoğlu, Çıldır Gölünde inceleme yaptı

27 Kasım 2017 16:58


Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, DSİ yetkilileri ile birlikte Çıldır Gölüne giderek göl ve göl çevresinde incelemelerde bulundu. Kaymakam İmamoğlu ve DSİ yetkililerine Gölebakan köyü muhtarı Vural Senem, Gölbelen Köyü Muhtarı Habip Altundaş ve Çıldır köyü kıyısında işletmesi bulunan Atalay Uzunkaya’da eşlik ettiler.


Kapladığı alan bakımından Doğu Anadolu bölgesinin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölünde özellikle bu yıl yaz aylarında yaşanan kuraklık sebebiyle su seviyesinde önemli bir azalma olduğunu belirten Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu “Bölgenin en önemli turizm değeri olan Çıldır Gölü yaz ve kış aylarında sayısız turisti ağırlıyor. Gölde ve göl çevresinde incelemeler yaptık. Devlet Su İşleri yetkililerimizden iyileştirmeler ve eksiklikler konusunda bilgi aldık. Önümüzdeki yılda yaşanabilecek olası bir kuraklıkta, gölü besleyen derelerin ve su kanallarının veriminin nasıl artırılacağı konusunda görüşlerini aldık. Çıldır gölü gerek Çıldır’ın, gerekse bölgenin en önemli değeridir. Çıldır Gölü için ne gerekiyorsa ilgili kurumlarla sürekli irtibat halinde olacağız" dedi.


Çıldır Gölü kıyısında işletmesi bulunan Atalay Uzunkaya’da Çıldır gölündeki su seviyesi düşüklüğünün çok tehlikeli olduğunu belirterek “Çıldır Gölünün simgesi olan Sarı balıkta(aynalı sazan) gölde yaşanan su seviyesi düşüklüğünden olumsuz etkilendi. Su seviyesi düşüklüğü sarı balığın sazlıklara çıkamamasına sebep oluyor. Su seviyesinin düşmesi sonucu özellikle Gölebakan ve Gölbelen köyü mevkisinde bulunan sazlığa sarı balık çıkamadı. Sarı balık sazlığa çıkamayınca da yumurtalarını korunaksız yerlere bırakmak zorunda kaldı. Oralara bırakılan yumurtalar ya diğer balıklar tarafından yenildi yada gölde yaşanan gelgitlerle telef oldu” dedi.




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