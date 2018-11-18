Kıl Çadır Restoran hizmete açıldı

İlimdar Senem tarafından kurulan kıl çadırdan restoran yapıldı. Kıl çadırdan yapılan restoran yöre halkının ve Doğu Anadolu kesiminin örf ve âdetini yansıtan mimari şekli ve renkleri ile eski Moğol evlerini andırıyor.

Açılan restorandın konumuna uygun olarak verilen Gölbaşı Restoran ismi ile kışın ağır ve zorlu hava koşullarında bile sıcak kalan kıl çadır restoran Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'in ziyareti ile hizmete açıldı.

Vali Bilmez kurdele kesimi ile Gölbaşı adlı restorandın yöre halkına ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunarak Çıldır gölünün doğasına ve kültürüne renk katan turizmi geliştirerek Çıldır'ın bacasız sanayisi konumuna gelmesine destek olmalıyız ve böyle güzel bir restorandın yapımında katkısı olan herkese teşekkür ederim diyerek turizme vurgu yaptı.