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Ardahan Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka’programına katılan Olcay Kılavuz, ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstererek, ’’Müslüman alemi için Trump değil her kim olursa olsun asla orası Müslümanların dışında hiç bir kimseye ait değildir’’ dedi.

Kazım Karabekir Spor Salonundaki Programa katılarak burada konuşan Kılavuz, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına tepki göstererek şöyle devam etti:

’’Değerli Ülküdaşlarım, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’te maalesef Mescid-i Aksa da dindaşlarımıza uzun yıllardır zulüm yapılmaktadır. Dindaşlarımızın kanları akıtılmakta ve her türlü zalimce eylemlerle karşılaşılmaktadır.

Özellikle yine bugün 50’nin üzerinde Filistinli dindaşımız katledilmiştir. 500 üzerinde oradaki mazlum insanlar maalesef yaralanmıştır. Hepimizin göz bebeği olan Mescid-i Aksa maalesef bugün zalimlerin, hainlerin hedefindedir. ABD’nin başkanı olacak ruh hastası Trump’ın İsrail’in başkenti olarak dillendirmesiyle beraber orada maalesef kan akmaya başlamıştır. Dindaşlarımıza türlü türlü eziyetler yapılmıştır. Mescid-i Aksa Peygamber efendimizin Mirac-a yükseldiği kutlu bir mekan ve hepimiz için çok özel bir değere sahiptir. Müslüman alemi için Trump değil her kim olursa olsun asla orası Müslümanların dışında hiç bir kimseye ait değildir. Ve oradaki dindaşlarımız yalnız değildir, her zaman Filistin’de Kudüs’te bulunan dindaşlarımızın yanındayız ve asla dindaşlarımız yalnız değildir.’’ seklinde konuştu.