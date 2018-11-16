Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerin Türk Kızılay Temsilciliğine bildirmesiyle, Türk Kızılay Çıldır Koordinatörü Mahmut Ahmet Vural, Flo Mağazacılık Yetkilileri ile irtibata geçerek destekleri istedi.

Şube temsilciliğine gönderilen botlar Şube Koordinatörü Mahmut Ahmet Vural Gençlik Kolları Başkanı Volkan Erdem ve Soner Çelik ile birlikte öğrencilere teslim edildi. İhtiyacın tamamının karşılanması için Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Okul Aile birliği Başkanı Ahmet Rıfat Vural da destek sundu. Dağıtımın gerçekleşmesinin ardından Şube Koordinatörü Mahmut Ahmet Vural " İlçemizde kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Bizde Türk Kızılay Çıldır Temsilciliği olarak Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Müdürü Serhat Dursun ve Okul Aile birliği Başkanı Ahmet Rıfat Vural ile görüşerek ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespitini istedik. FLO Ayakkabıcılık yetkili Tahir Beyle görüşerek ihtiyaç listesi bildirdik. Tahir bey gerekli desteği temsilciliğimize sundu kendisine öğrenciler ve Çıldır Temsilciliğimiz adına teşekkür ederim. Geriye kalan eksikte Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Rıfat Vural tarafından sağlandı. başkan Vural'a ayrıca teşekkür ederiz. Amacımız bir nebze de olsa çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerinde gülücüğe sebep olmak " dedi.