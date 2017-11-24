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24 Kasım 2017 10:44

Kura Nehri dondu

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü Ardahan’da kent merkezinden geçen Kura Nehri tamamen dondu.

Kura Nehri dondu

24 Kasım 2017 10:44


Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri hava sıcaklığının bir anda düşmesiyle dondu. Hüseyin Biçer isimli vatandaş, "Havaların soğumasıyla beraber Kura Nehri tekrar dondu. Kış boyunca don olarak kalacak ve baharın gelmesiyle beraber Kura nehri çözülmeye başlar" dedi.



Rekor eksi 19 ile Göle’de


Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’ın Göle ilçesinde 19, Ardahan’da 17, Çıldır’da 15, Damal’da 12, Hanak ilçesinde 10, Posof’ta 12 derece ölçüldü.




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