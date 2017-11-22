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22 Kasım 2017 12:00

Merkezi Asya Üniversiteler Birliği genel kurul toplantısı gerçekleştirildi

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof.

Merkezi Asya Üniversiteler Birliği genel kurul toplantısı gerçekleştirildi

22 Kasım 2017 12:00

Dr. Mehmet Biber, İran’ın Mohagheghe Erdebil Üniversitesi’nde düzenlenen Merkezi Asya Üniversiteler Birliği (MAÜB) 1. Genel Kurul Toplantısına katıldı.


Gerçekleşen toplantıya: Mohagheghe Erdebil Üniversitesi, Manas Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi rektörleri ve temsilcileri katıldı.


Toplantıda birlik üyesi üniversitelerin ortak çalıştaylar düzenlemesi, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak akademik programların açılması, müşterek yayınların yapılması, karşılıklı dil enstitüleri ile yaz okulları açılmasının planlanması ve uluslararasılaşmayı desteklemeye yönelik değerlendirmeler yapıldı.




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