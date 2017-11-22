Dr. Mehmet Biber, İran’ın Mohagheghe Erdebil Üniversitesi’nde düzenlenen Merkezi Asya Üniversiteler Birliği (MAÜB) 1. Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Gerçekleşen toplantıya: Mohagheghe Erdebil Üniversitesi, Manas Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi rektörleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda birlik üyesi üniversitelerin ortak çalıştaylar düzenlemesi, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak akademik programların açılması, müşterek yayınların yapılması, karşılıklı dil enstitüleri ile yaz okulları açılmasının planlanması ve uluslararasılaşmayı desteklemeye yönelik değerlendirmeler yapıldı.