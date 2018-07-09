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09 Temmuz 2018 18:37

Milli güreşçi geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Ardahan’da meydana gelen trafik kazasında Milli Güreşçi Eren Tutulmaz hayatını kaybederken, arkadaşı ise ağır yaralandı.

Milli güreşçi geçirdiği kazada hayatını kaybetti

09 Temmuz 2018 18:37


Edinilen bilgiye göre, Milli Güreşçi Eren Tutulmaz (22) idaresindeki 75 AK 303 plakalı otomobil, Ardahan-Kars karayolu çevre yolu mevkii hayvan pazarı önünde şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Eren Tutulmaz ve arkadaşı Murat Aras, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine, ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Milli Güreşçi Eren Tutulmaz hayatını kaybederken, Murat Aras’ın tedavisi ise devam ediyor.


Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.




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