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10 Mayıs 2018 12:55

Minik Öğrencilerden Yıl Sonu Gösterisi ve Kermes

Minik öğrenciler yıl sonu gösterisi ve kermeste buluştu.

Minik Öğrencilerden Yıl Sonu Gösterisi ve Kermes

10 Mayıs 2018 12:55


Çıldır Merkez Anaokulu, Aşıkşenlik Anaokulu ve Gölbelen anaokulu öğrencileri yıl sonu gösterisi ve düzenlemiş oldukları kermesle bir araya geldi.


Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulunda bulunan halı sahada düzenlenen yıl sonu gösterileri ve kermese Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı’nın yanı sıra kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Minik öğrencilerin yapmış oldukları yıl sonu gösterileri ilgi ile izlenirken, yıl sonu gösterisinin ardından öğrenci velilerinin yapmış olduğu el işi ürünler kermeste davetlilerle buluşturuldu.




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