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23 Mayıs 2018 09:38

Minik yüreklerden 80’ler 90’lar partisi

Ardahan’da özel bir kreş ve bakım evinde 80’ler partisi düzenledi.

Minik yüreklerden 80’ler 90’lar partisi

23 Mayıs 2018 09:38


Bir restaurantta bir araya gelen minik öğrenciler ve aileleri iftar programı yaptı. Minik öğrenciler ve ailelerinin seksenli yılların kostümleri ile katılım sağladığı gecede seksenli yılların müzikleri ile coşku doruğa çıktı.


İftar programının ardından minik öğrenciler ve aileleri seksenli yılların kostümleri ile podyuma çıktı. 30 yıl öncesine gidilen defilede podyumda minik mankenler ve aileleri fırtına estirdi. Minik kreş öğrencilerinin podyuma çıktığı defilede birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Heyecanları gözlerinden okunan minikler büyük bir kalabalığın önünde yaşlarından beklenmeyen bir performans sergileyerek profesyonellere taş çıkarttı.


Kreş kurucusu Ceren Odabaşı, "Kreş olarak bugün 80’ler ve 90’ları yaşatmak istedik. Bütün velilerin, çocuklarım herkes ona göre giyindi. Geçmişe gidiyoruz ve umarım 30 yıl öncesine sizleri de götürebilir, 80’ler ve 90’ları yaşatabiliriz ve iyi bir parti geçiririz." şeklinde konuştu.




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