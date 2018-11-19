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Nehir buz tuttu

Ardahan’da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinden geçen Kura Nehri’nin yüzeyi buzla kaplandıArdahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nin yüzeyi, son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplandı.

Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı


Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplandı. Buzun kalınlığını nehire taş atarak test eden vatandaşlar, Kura Nehri'nin her yıl bu mevsimde donduğunu, buz kalınlığının gittikçe artacağını söyledi.


Yaşar Ekmekçi, soğuklar nedeniyle Kura nehrinin yüzeyinin buzla kaplandığını söyleyerek, ''Ardahan'da dondurucu soğuklar başladı. Gördüğünüz gibi Kura Nehri'nin yüzeyi de soğukların etkisiyle dondu. Bundan sonra hayatımız Soğuklarla mücadele ile geçecek'' dedi.

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