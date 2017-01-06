Öğrenci kulüplerinden Kardeş Okul Projesi

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve öğrenci kulüplerinin ortak projesi ile belirlenen bir köy okulu kardeş okul ilan edildi.

Ardahan merkeze bağlı Dağcı Köyü Ayşecan - Görkem Oktay İlk ve Orta Okulu’nu kardeş okul olarak belirleyen üniversite öğrencileri minik kardeşlerine topladıkları yardımları götürerek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştılar. Yardım dağıtımı öncesinde bir konuşma gerçekleştiren ARÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Havva Vanlı, yardım kolileri hazırlanırken kış mevsiminin zorlu şartlarını düşünerek öğrencilerin ihtiyacı olan bot ve kabanlardan tedarik etmeye çalıştıklarını ifade etti. Vanlı, “Amacımız üniversite öğrencilerimizin hayatlarında edindikleri tecrübeleri burada bulunan sevgili öğrencilere aktarabilmek. Tecrübelerimizden yola çıkarak onların hayatında kalıcı izler oluşturup gelecekle ilgili kafalarında güzel bir anı bırakmak istiyoruz. Buraya gelmemize olanak sağlayan ve desteklerini bizden esirgemeyen Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Gürkan Doğan başta olmak üzere tüm ARÜ ailesine, yardımları öğrenci isimlerine göre tek tek beğenerek seçip alan, hediye paketi yapan ve şuan size ulaştırılmasını sağlayan bütün öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi. Kardeş okul ziyaretine Ardahan Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Nuran Demir’de katıldı.

Yüz on bir öğrencinin çeşitli ihtiyaçlarının da giderildiği projede, ARÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri hazırladıkları müzik dinletisi ve üniversite öğrencilerden oluşan Kafkas Ekibi minik öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Yardımların dağıtılmasının ardından üniversite öğrencileri ve kardeş okulda ki öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdiler.