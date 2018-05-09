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09 Mayıs 2018 14:55

Öğrencilere trafik kurallarının önemi anlatıldı

Ardahan’ın Posof ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Öğrencilere trafik kurallarının önemi anlatıldı

09 Mayıs 2018 14:55


İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Trafik Haftası etkinlikleri Posof İlkokulu salonunda düzenlendi.


İlçe Emniyet Müdür vekili Halit Mamatcik ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay’ın da hazır bulunduğu programın davetlileri ilkokul öğrencileri oldu.


Programa gelen öğrencilere çikolata ikram edildi. Program da ilk önce çizgi film gösterisi yapıldı. Trafik kurallarının öneminin anlatıldığı programda bazı öğrencilere trafik kontrol komiserliği görevi verilerek kimlikleri yakalarına takıldı.


Görev alan öğrenciler ailesinin, arkadaşlarının ve halkın trafik kurallarına uymaları için uyarılarda bulunacaklar. Kurallara uymayanlar ise görevlilere bildirilecek.


Program anlatım ve çizgi filmlerle öğrencilere anlatıldı.




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