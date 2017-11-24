Öğretmenler Günü Karma Sergisi yoğun ilgi gördü

ARÜ Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Semra Çevik’in koordinatörlüğünde gerçekleşen karma sergiye: Gazi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri, ARÜ Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri: Prof. Dr. Abdılkhan Tleuzhanov, Yrd. Doç. Dr. Sıdıka Arlı Süel, Yrd. Doç. Dr. Filiz Öztürk, Ardahan’dan katılan Öğretmenler: Belgüzar Aşkaroğlu, Damla Akyüz, Zuhal Kocabay Bayraktar ve Trabzon’dan katılan Öğretmen Yasemin Kalyoncu katkı sağladı.
Sergiye Ardahan Belediyesi Başkan Yardımcısı, Uğur Dede, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Üniversitenin akademik-idari personeli ve öğrenciler katıldı.
Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından sergiyi gezen konuklar sergi boyunca Güzel Sanatlar Müzik Bölümü öğrencilerinin icra ettiği eserleri dinledi. Program konuklara sunulan ikram ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.