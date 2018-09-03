Oğuz Aksaç Ardahanlıları coşturdu

17’ncisi düzenlenen Ardahan Kültür ve Bal festivali renkli görüntüler ile geçti. Ardahan kalesinde aşıklar ve sanatçılar aralıksız konser verdi, konsere gelen Ardahanlı ve misafirler doyasıya eğlendi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy geleneksel bal festivalinde yaptığı açıklamada, “Ardahan bal festivali etkinliklerini beraber yaşadık. Bu günde Pazar akşamı son konserlerimiz, halkımız büyük bir huzur ve neşe içerisinde sanatçılarımızı izliyor ve katılım sağlıyor. Burada temel amacımız balımızın tanıtılması, kültürümüzün tanıtılması Ardahan’ımızın potansiyeli bilinmesi ve yatırımcılara bu mesajın iletilmesidir. Dün belediye salonunda Kafkas arısının bu günü yarını ve gelecek güveni pazar payı ve modern dünyada neler yapılması bununla ilgili çok değerli bildiriler oldu, sunumlar oldu.

Kültürümüzün duygularını ifade eden ve türkülerimizi yorumlayan Erdal Akkaya konseri dinledik izledik ve bu gün yine tarihi bir mekânda Ardahan ramazan tabyasında yamaç paraşütü organize ettik ve Ardahan’da yamaç paraşütü potansiyeli olduğunu ispatladık. Ardahan kalemizi yeniden yaşamak ve turizme katkı sağlamak için hem de farkındalık oluşturmak için buradayız. Büyük bir kardeşlik, huzur içerisinde etkinliklerimiz devam ediyor. Kars-Ardahan yayla korosu konserini verdi ve Anadolu rock’un önemli temsilcisi Oğuz Aksaç konseri ile festivalimizi tamamlayacağız. Ardahan Belediye başkanı olarak herkese teşekkür ediyorum. Ardahan belediye başkanlığımın onuncu yılı ve biz kentsel dönüşüm olarak birçok projeyi gerçekleştirdik” dedi.

Festival sonunda Ardahan Belediye başkanı Faruk Köksoy’un sanatçılara plaket ve tescilli bal hediyesi ile son buldu.