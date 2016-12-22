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22 Aralık 2016 16:47

paramı Yönetebiliyorum Projesi ARÜ’de

paramı Yönetebiliyorum Projesi ARÜ’de

22 Aralık 2016 16:47

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Derneği, Microsoft ve VISA tarafından yürütülen ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi ile Ardahan Üniversitesi’nde sertifika eğitim programı gerçekleştirildi.
ARÜ Yenisey Sosyal Gençlik Kulübü tarafından organize eğitim programında katılımcılara finansal okuryazarlık ve bütçe yönetimi konularında önemli bilgiler verildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programına ARÜ’lü öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programa Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Havva Vanlı, Yenisey Sosyal Gençlik Kulübü Danışmanı Arş. Gör. Hülya Gülcan Güler ve akademisyenler katıldı.
Yaklaşık olarak 500 öğrencinin katıldığı eğitim programında Elif Ergün ‘Geleceğini Şimdi Yönet’ isimli, Uğur Bingöl ‘Finansal Okuryazarlık’ isimli ve Salih Yıldız ‘Sosyal Medya Okuryazarlığı’ isimli sunumlarını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunumlar ile bütçem, harcamalarım, birikimim ve borçlarım gibi kişisel bütçe yönetimine ilişkin pek çok konu farklı örnekle anlatıldı. Ayrıca verilen eğitimlerde gelir gider dengesi, bütçe yapma, tasarruf ve para biriktirme, yatırım yapma ve borçlanma, finansal hak ve yükümlülükler konuları hakkına detaylı bilgiler verildi.
Eğitim sırasında tüm katılımcılara para kullanım eğilimlerini araştıran birer anket dağıtıldı. Eğitime katılan tüm katılımcılara birer sertifika verilecek. Eğitim sonunda konuşmacılara birer adet teşekkür belgesi takdim edildi.



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