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Posof beyaza büründü

Ardahan’ın Posof ilçesinde iki gündür devam eden yağmurdan sonra gece kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'ın Posof ilçesinde iki gündür devam eden yağmurdan sonra gece kar yağışı etkili oldu.


Posof vadisine inmeyen kar yağışı yaylaları ve yüksekte olan köyleri beyaz örtüyle kapladı. Bazı köyler tamamen beyaza bürünürken, bazı köylerde de hayvanların hala dışarıda otlatıldığı görüldü. Ağaçlardaki renklere bir de kar beyazlığı eklenince doğal bir güzellik oluştu.


Ulgar Dağı, Arsiyan Dağı ve Urema Yaylası yağan kar sonrası tamamen beyaz örtüyle kapandı.

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