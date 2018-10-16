Posof Elması için toplandılar

Ardahan'ın Posof ilçesinde bulunan içi ve dışı kırmızı olan Elma için coğrafi işaret ve marka toplantısı düzenlendi.

Sadece Posof ta bulunan içi ve dışı kırmızı elma artık dünyaya tanıtmak ve Posof halkını da aydınlatmak için Posof kaymakamı ve Belediye Başkanı coğrafi işaretler ve ürünleri adlı bilgilendirme konferansı düzenlediler.

Posof Belediyesi toplantı salonunda yapılan toplantıya Ardahan üniversitesinden Prof. Dr. Gülsün Evren Dilek, Prof. Dr. Şeref Kılıç, Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı İsmet Acar, SERKA uzmanı Gökhan Özince ve marka patent danışmanı Figen KONAK katıldı.

Katılımcılar içi dışı kırmızı elma tanıtımı konusunda izlenecek yollar ve çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

Yapılan sunumlar da Posof'un bu elmasının diğer elmalardan farkı anlatılarak toplantıya katılanlar bilgilendirildiler. Tamamen doğal ortamda yetiştirildiği için hiçbir kimyasal maddenin olmadığını ve diğer elmalardan farklarında ise şeker ve tansiyon hastalıklarına şifa kaynağı olduğu belirtildi.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, konuşmasında elma ile ilgili özel bir bahçe yaptıkları haberini verdi. Bununla birlikte Posof içi dışı Kırmızı Elma'nın patentinin alınması için müracaat edildiğini ve bu müracaatlardan dolayı elmanın özelliklerinin belirlendiğini belirtti.